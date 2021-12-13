محافظ أسيوط يشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين: راحتهم هي شغلنا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات تمهيد وتسوية الطرق والشوارع الرئيسية مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للإمكانات المتاحة، موجها بتكثيف الحملات بصفة يومية مع تنظيم العمل على مدار اليوم دون تقاعس أو تهاون، لافتا إلى أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وإظهار الشكل الجمالي والعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط يشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وشدد محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والإحياء بتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي.

كما شدد على تكثيف حملات تسوية وتمهيد ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلًا عن إزالة أي تراكمات بالشوارع وكشط المطبات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية والقطاعات الخدمية بالمحافظة مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين سواء من سائقي السيارات أو المشاة ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له وتحقيق رضائهم.

تسوية الطريق وتمهيد العديد من الشوارع العمومية

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز، عدة حملات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط لرفع كفاءة بعض الشوارع بنطاق الوحدة المحلية لقرية جرف سرحان، حيث تم تسوية وتمهيد العديد من الشوارع العمومية والطريق المؤدي لمدرسة زكي عبدالمالك.

وشارك في الحلمة عبدالتواب أحمد رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان، وجمال عبد الغني مسؤول المخلفات الصلبة ومسؤولي المتابعة والنظافة والتنمية بالمركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لجرف سرحان، وذلك في إطار تسهيل حركة المواطنين والسيارات وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم.