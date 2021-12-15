أمير المصري: الجمهور سيتعاطف معي بعد مشاهدة فيلم «ريتسا»

قال الفنان أمير المصري، إن روح الحب والمودة هي التي كانت سائدة بين الجميع أثناء تصوير كواليس فيلم ريتسا الذي من المقرر أن يعرض اليوم في دور العرض المصرية والعربية لأول مرة، بعد أن أقيم أمس العرض الخاص له.

أمير المصري: كواليس فيلم ريتسا من أحلى كواليس أعمالي الفنية

وأوضح «المصري» في تصريحات لـ «الوطن»، أن كواليس فيلم ريتسا هي الأحب والأجمل له منذ أن شارك في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة مع الفنان محمد هنيدي، «أحلي فريق تمثيل شاركت فيه منذ فيلم هنيدي كان فيلم ريتسا، أنا محظوظ جدا بالتعاون مع هذا الفريق فجميعهم نجوم بداية من الفنان محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وعائشة ومريم الخشت ومي الغيطي، كما أن التعاون مع المخرج أحمد يسري والكاتب معتز فتيحة كان رائعا ولم يتركانا لحظة واحدة».

أمير المصري: سأقع في حب مي الغيطي ومريم الخشت في ريتسا

وعن دوره في العمل قال «الخط الخاص بي في الفيلم يدور في العصر الذي نعيش فيه، وأقع في غرام كلا من مي الغيطي ومريم الخشت، والشخصيات الثلاث يصعب عليك أن ترى شخصية فيهم شريرة، فالجميع سيتعاطف معنا حين مشاهدة الفيلم».

كما أكد أمير المصري أنه سيحب التركيز خلال الفترة الحالية على تقديم الأعمال الفنية بمصر، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته قصة «النضارة البيضا»، قائلا «أحب التركيز حاليا مع جمهوري المصري لأن الجمهور يشبهني، وبالتأكيد سأعود من جديد للتمثيل في الخارج».

فيلم ريستا بطولة محمود حميدة

فيلم «ريتسا» بطولة النجوم محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، كارولين عزمي، مي الغيطي، مريم الخشت، عائشة بن أحمد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج أيمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.