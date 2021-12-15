محمود حميدة بصحبة أسرته في العرض الخاص لفيلم ريتسا.. «صور»

حرص الفنان محمود حميدة على اصطحاب زوجته وابنته وحفيده للعرض الخاص لفيلم «ريتسا»، الذي يقوم ببطولته، والمقرر عرضه في دور العرض اليوم الأربعاء.

كما حضرت الفنانة سمية الألفي العرض الخاص برفقة ابنها أحمد الفيشاوي بطل العمل، لمساندته ومشاهدة فيلمه الجديد.

فيلم «ريتسا» بطولة النجوم: محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، كارولين عزمي، مي الغيطي، مريم الخشت، عائشة بن أحمد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج أيمن يوسف.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.

«ريتسا» بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وأمير المصري

يرجع اسم الفيلم ريتسا إلى واحدة من الشخصيات التي تجسدها الفنانة «عائشة بن أحمد»، حيث إنها تجسد شخصيتين مختلفتين خلال أحداث الفيلم بصفات مختلفة تماما عن بعضها البعض.

يذكر أن «عائشة بن أحمد»، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لعبة نيوتن»، بجانب منى زكي ومحمد ممدوح وسيد رجب ومحمد فراج ومايان السيد وعدد من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر محسن .

كما تواصل خلال الفترة الحالية تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد «لون البحر»، والذي تشارك فيه بجانب خالد النبوي وعدد آخر من الفنانين وهو ينتمي إلى دراما الـ 15 حلقة التي سيتم عرضها على إحدى المنصات الإلكترونية ويتولى مهمة إخراجه أمير رمسيس ويتولى تأليفه ورشة تتضمن عددا من الشباب.