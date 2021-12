كيا تعلن عن الصور الرسمية لـ «كارينز الجديدة» قبل إطلاقها في الهند

كشفت شركة كيا النقاب عن الصور الرسمية الأولى لسيارة كيا كارينز، طراز الشركة الذي طال انتظاره والمقرر إطلاقه للمرة الأولى عالميا في 16 ديسمبر 2021.

ومع تصميمها الداخلي الفاخر، ومزايا الاتصال الذكية، والتصميم الخارجي الجرئ والمساحة الواسعة المتاحة لجميع الركاب حتى الجالسين في المقعد الثالث، من المتوقع أن تساهم كيا كارينز بإرساء مفهوم جديد للمركبات الخاصة في الهند.

تصميم سيارة كيا كارينز

وتهدف سيارة كيا كارينز في تصميمها إلى تلبية الاحتياجات المتطورة وغير الملباة للعائلات الهندية التي تطمح دوما لمواكبة الحداثة والاستمتاع بالتنقل معا.

ومن خلال كيا كارينز، تطلق الشركة فلسفتها التصميمية الجديدة (اتحاد الأضداد) في الهند، وتستوحي هذه الفسلفة القوية والجريئة إلهامها من التناقضات التي تختزلها الطبيعة والإنسانية.

وتستند إلى 5 ركائز وهي متينة الجرأة من أجل الطبيعة (Bold for Nature)، والاستمتاع المستهدف (Joy for Reason)، والقدرة على التقدم والتطور (Power to Progress)، والتكنولوجيا من أجل الحياة (Technology for Life)، والتوتر من أجل الصفاء (Tension for Serenity).

تصميم بسيط ومثالي

ويقوم تصميم كيا كارينز على الركيزة الأخيرة، حيث يستحضر مثالية وبساطة الطبيعة ويجمعها في الوقت ذاته مع التوجه التصميمي الجديد للعلامة التجارية.

وتحتضن «كيا كارينز» اللغة التصميمية الفريدة والمؤثرة للشركة، حيث تجسد روح الشباب في سماتها المميزة، ويتميز التصميم الخارجي بتفاصيل جمالية فائقة الحداثة، مثل واجهة «وجه النمر» التي تتفرد بها الشركة، وشبكة سحب الهواء اللافتة للنظر، ومصابيح LED الأمامية، ومصابيح القيادة النهارية (DRLs)، والتي تمنح الشركة بمجملها مظهراً قوياً ومثيراً للإعجاب، كما يوحي المظهر الجانبي للسيارة والذي يشبه سيارات الدفع الرباعي بالقوة، كما يعزز الطابع القوي والفريد للسيارة.

اتساع وفخامة المقصورة

أما التصميم الداخلي للسيارة، فهو يراعي احتياجات التنقل وتفضيلات الاستخدام اليومي في الهند، وينم التصميم الملفوف للوحة القيادة فائقة الحداثة عن طابع عصري مميز، بينما يعطي انطباعا باتساع وفخامة المقصورة، ولا شك أن التفاصيل المطلية بالكروم والتي تزين الأبواب تعزز من فخامة السيارة بشكل عام، ويتمركز نظام معلومات الملاحة الصوتية والمرئية عن بعد (AVNT) قياس 10.25 بوصة وسط لوحة القيادة، مما يوفر طابعاً عصرياً للغاية.

وبهذه المناسبة، قال كريم حبيب، النائب الأول للرئيس ورئيس مركز تصميم كيا، «تعكس كيا كارينز بالشكل الأمثل فلسفتنا التصميمية الأحدث اتحاد الأضداد، حيث تجمع بين الطابع الرياضي المزود بسمات الحداثة والأناقة مع التفاصيل الجمالية الفريدة، وتعد السيارة انعكاساً حقيقياً لما ينشده عملاء اليوم من سياراتهم المزودة بثلاثة صفوف من المقاعد.

وسيتم إسدال الستار عن سيارة «كيا كارينز» في مدينة جورجاون الهندية بتاريخ 16 ديسمبر، ويمكن مشاهدة العرض العالمي الأول للسيارة رقمياً من هنا.