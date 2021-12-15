هل يتورط كريم الهواري في تهمة إفساد الأدلة بعد حبس المحامي؟

كشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، عن موقف كريم الهواري في قضية دهس 4 طلاب في الشيخ زايد، خاصة بعد ضلوع 4 محامين موكلين عن المتهم في جريمة أخرى مقترنة بتحقيقات النيابة في ذات القضية، وهي إفساد أدلة الاتهام الممثلة في كاميرات المراقبة التي وثقت الجريمة، إذ نسبت النيابة لاثنين منهم تهمة انتحال صفة هيئة قضائية وقررت حبسهما، بينما أمرت بضبط وإحضار الآخرين.

التحريض على سرقة الكاميرات

قال المحامي في حديثه لـ«الوطن»، إن حبس المحامين بتهمة إفساد الأدلة ليس معناه أن كريم الهواري وأسرته محرضون على سرقة كاميرات المراقبة التي سجلت واقعة الدهس، لطمس الأدلة، حتى ولو كان صاحب مصلحة، لأن جريمة التحريض ليست ثابتة حتى الآن، إذ يتطلب ذلك تتوافر الأدلة على تهمة التحريض لا القرائن أو الافتراض حتى في حالة حالة اعتراف المحاميين المتهمين عن كريم الهواري وأسرته، فيجب تقديم أدلة مع الاعتراف مثل اتصال تليفوني رسائل متبادلة وغيرها من الأدلة التي توضح رواية المحامين حتى لو كانت صحيحة.

كريم الهواري وإفساد الأدلة

وأضاف «سيد أحمد» أن النيابة العامة في تلك الحالات من الطبيعي أن تسأل المتهم عن المحامين وعلاقته بهم وبجريمة إفساد الأدلة، فإن اعترف بأنه كان شريكًا فيما فعلوه فإن الجريمة تكون قائمة عليه؛ لأن هناك قاعدة قانونية «الاعتراف سيد الأدلة»، أما إذ أنكر المتهم وأقامت النيابة العامة عليه الدليل فإن الجريمة تكون ثابتة عليه أيضًا، ومن الوارد أن يقوم المحامي بتلك الجريمة بمفرده زاعمًا أنه بطمس الأدلة سوف يكسب القضية ويحصل على أتعاب كبيرة من موكله.

حبس محاميين بتهمة انتحال صفة هيئة قضائية

كانت النيابة العامة قررت حبس محامين اثنين بتهمة انتحال صفة أعضاء هيئة قضائية، خلال محاولة إفساد كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد، كما قررت النيابة ضبط وإحضار محامين آخرين بذات التهمة بعد أن تبين أنهم حاولوا سرقة كاميرات المراقبة في الفيلا القريبة الحادث؛ لطمس الأدلة.