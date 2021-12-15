«القوى العاملة»: 5 آلاف جنيه راتب شهري لشقيقي شهيد لقمة العيش بـ«قنا»

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الرعاية الكاملة لأسرة الطفل حسين عبدالله إبراهيم، شهيد «لقمة العيش» بقرية القصر التابعة لمركز نجع حمادي، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا توفير فرصتي عمل لشقيقي الشهيد في إحدى شركات القطاع الخاص براتب شهري قدره 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه لمجابهة متطلبات الحياة.

جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه وزير القوى العاملة من حسام طلبة علي، مدير مديرية القوى العاملة بقنا، أشار فيه إلى أنه رافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في أثناء زيارة أسرة الطفل الشهيد لتأدية واجب العزاء.

كما قدم مدير المديرية واجب العزاء باسم وزير القوي العاملة لأسرة الطفل الشهيد.

الرئيس وجه بدراسة حالة الأسرة وإدراج منزلها ضمن «سكن كريم»

وقال مدير مديرية القوى العاملة، إن توجيهات الرئيس السيسي دراسة حالة أسرة الطفل، وإدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة «سكن كريم» لبناء المنزل بشكل جديد ولائق وتوفير الفرص اللازمة بصورة عاجلة.

صرف مساعدة عاجلة لأسرة الطفل قيمتها 10 آلاف جنيه

كما أشار إلى أنه تم صرف مساعدة عاجلة لأسرة الطفل قيمتها 10 آلاف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، وألف جنيه جنيه لوالد الطفل ووالدته من إحدى الجمعيات، مع استمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وصرف أدوية للأسرة بشكل شهري، وتوفير سلة مواد غذائية من محافظة قنا، فضلا عن قيام المحافظة بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير أحد المشروعات «تروسيكل أو عربة أو منفذ لبيع الخضراوات»، بنظام التقسيط لرب الأسرة دون فوائد لمساعدة الأسرة على مواجهة أعباء الحياة.

يذكر أن مدينة نجع حمادي التابعة لمحافظة قناة قد شهدت أصداء جريمة بشعة اهتز لها الشراع القناوي بأكمله، حيث تم العثور على جثة طفل لم يتجاوز الـ16 عاما مذبوحا داخل الزراعات بالقرب من قرية المصالح بمركز نجع حمادي عندما حاول أحد المجرمين سرقة أموال الضحية المتمثلة في ايراد يومه من بيع الخضراوات والذي يصرف منها على أسرته المكونة من 8 أفراد باعتباره العائل الوحيد لهم.