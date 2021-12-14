محافظ قنا يقدم العزاء والمساندة لأسرة الطفل «شهيد لقمة العيش»

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بزيارة أسرة الطفل «حسين عبد الله إبراهيم»، المعروف باسم «شهيد لقمة العيش»، في قرية «القصر»، التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك لتقديم واجب العزاء لأسرة الطفل، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، حيث رافق المحافظ، خلال الزيارة، كل من محمود العماري، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحسن عثمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، والمستشار حسام طلبة، وكيل وزارة القوى العاملة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

مساعدة عاجلة ومعاش إضافي وفرصتي عمل لشقيقي شهيد لقمة العيش بقنا

أكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم الرعاية الكاملة لأسرة الطفل «شهيد لقمة العيش»، وحيث تم على الفور تقديم مساعدة عاجلة للأسرة بقيمة 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى توفير فرصتي عمل لشقيقي الشهيد، من قِبل مديرية القوى العاملة بمقابل 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه، وكذلك صرف معاش شهري بقيمة 1000 جنيه، إلى جانب معاش «تكافل وكرامة»، الذي تتقاضاه الأسرة، فضلاً عن صرف مواد غذائية شهرية، وكذلك العلاج على نفقة الدولة، وكلف المحافظ مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بمتابعة صرف المساعدات التي وجه بها رئيس الجمهورية، بشكل دوري، والتواصل مع والد الشهيد بشكل مستمر لتلبية احتياجاته.

تمويل مشروع لوالد شهيد لقمة العيش بنجع حمادي بدون فوائد

وأضاف المحافظ أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سوف يقوم بتمويل أحد المشروعات التي سوف يختارها والد الشهيد بدون أي فائدة، سواء سيارة أوتروسيكل أو محل بقالة، وذلك لمساعدة الأسرة على مواجهة أعباء الحياة، وأشار «الداودي» إلى أن الرئيس السيسي وجه أيضاً بإدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة «سكن كريم»، لبناء المنزل بشكل جديد ولائق، وتوفير الأثاث اللازم لتوفير حياة كريمة لأسرة الشهيد.

من جانبه قدم والد الشهيد الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما أبداه من اهتمام بالغ بحالة الأسرة وحرصه على تقديم الرعاية الكاملة لجميع أفراد الأسرة، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية الحكيمة من كل سوء، مقدماً الشكر للأجهزة الأمنية، لتمكنها من ضبط الجاني في وقت قياسي، مؤكداً ثقته في قضاء مصر بتطبيق القصاص العادل.

وتعرض الطفل «حسين عبد الله»، الذي كان يبلغ من العمر 16 سنة، للقتل أواخر الأسبوع الماضي، على يد عاطل اعترض طريقه بغرض السرقة، حيث كان الطفل المجني عليه يعمل بائعاً للخضروات، وهو العائل الوحيد لأسرته المكونة من 8 أفراد.