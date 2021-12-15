«صرف الإسكندرية» تناشد المواطنين بتقليل حركة السيارات بالشوارع (فيديو)

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إن هناك توقعات بتغيرات مناخية منذ الأمس، يصحبها هطول أمطار متوسطة على المحافظة وضواحيها، لافتا إلى رفع حالة الاستعداد بداية من أمس الثلاثاء للتعامل مع الوضع، حيث انتشرت السيارات والمعدات في الأماكن التي يتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

التعامل مع الأمطار التي سقطت أمس وصباح اليوم

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الأمس شهد سقوط بعض الأمطار المتوسطة، وتم التعامل معها ورفع التجمعات أولا بأول، وفي الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم سقطت أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة وتم التعامل معها.

أمطار النوة الماضية فاقت الطاقة الاسيتعابية

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: «بالنسبة للنوة الماضية التي كانت كمية الأمطار فيها أكبر من الطاقة الاسيتعابية للشركة ومحطاتها بنحو 4 أضعاف، وهو ما سبب بعض التكدسات المرورية مثل كورنيش الإسكندرية، وبالتالي نحن نبذل قصارى جهدنا حتى لا تتكرر هذه المشاكل».

المحافظة تسفيد بكل مياه الأمطار

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة ستسفيد بكل مياه الأمطار، وسيتم توجيه مياه الصرف الصحي المعالج ومياه الصرف الزراعي إلى مشروع الدلتا الجديدة، مناشدًا المواطنين بتقليل حركة السيارات في الشوارع لمنح الشركة الفرصة في التعامل مع مياه الأمطار والصرف بداية من اليوم حتى الثلاثاء المقبل.