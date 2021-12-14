مصرع اثنين من العمال أثناء ترميم بلكونة عقار في الإسكندرية

لقي اثنان من العمال مصرعهما منذ قليل في الإسكندرية، بعدما سقطت بهما بلكونة أثناء قيامهما بترميمها دون اعتماد الاشتراطات الهندسية الصحيحة، ما سبب وفاتهما، وذلك في العقار الكائن في شارع جمال عبدالناصر بنطاق حي المنتزه أول شرق الإسكندرية.

مصرع عاملين اثنين أثناء ترميم بلكونة عقار في الإسكندرية

ورد بلاغ إلى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، من قسم المنتزه أول، بسقوط شخصين أثناء ترميم بلكونة في الطابق الثاني علوي من عقار في شارع جمال عبدالناصر بمنطقة فكتوريا، وعلى الفور انتقل جهات التحقيق برفقة الإسعاف حيث تبين مصرع «فتحى محمد علي»، 40 سنة، و«إيهاب موريس مرزوق» 45 سنة، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة كوم الدكة.

ضبط مالك الشقة

تم ضبط مالك الشقة، حيث تبين بإخطار من حي المنتزه أول، أنه قام بأعمال الترميم دون الرجوع إلى الاشتراطات الهندسية الصحيحة التي يقرها الحي، ما نتج عن ذلك مصرع العاملين الاثنين.

انتقلت لجنة هندسية من حي المنتزه أول لمعاينة العقار وفحص سلامته الإنشائية، وتم فرض كردون حول العقار لمنع المارة من السير أسفله.

وقال مصدر بحي المنتزه أول لـ «الوطن»، إن العقار سليم، ولا يوجد به أي مخالفات من حيث الإنشاء حيث يرجع تاريخ بنائه إلى الثمانينات من القرن الماضي، كما أنه مكون من 5 طوابق فقط، مؤكداً أن الخطأ في عدم إبلاغ الحي بعملية الترميم، حتى يتم بالطريقة الصحيحة.