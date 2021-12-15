أمطار الإسكندرية تضرب من جديد وطلبات بتعطيل الدراسة
كتب:
كيرلس مجدى
03:20 ص | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية عادت من جديد مع فجر اليوم الأربعاء، وذلك بعد توقف من صباح أمس الثلاثاء، وسط تأكيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى واستمرار تمركز سيارات شركة الصرف الصحي تحسباً للتقلبات المناخية المفاجئة التي طرأت على المدينة الساحلية ضمن بداية نوة الفيضة الصغرى التي بدأت مبكراً أمس الثلاثاء بدلا من يوم السبت الذي كان متوقع انطلاقها خلاله.
لم يصدر قرار بتعطيل الدراسة
وسببت تلك الأمطار الغزيرة التي هطلت على الإسكندرية فجراً، مطالب المواطنين حول تعطيل الدراسة صباحاً حرصا على سلامة أبنائهم إلا أنه لم يصدر قرار بذلك حتى الآن، واكتفى المحافظ بالتشديد على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، والتأكد من تصريف مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.
أمطار الإسكندرية اليوم الأربعاء
وبلغت نسبة سقوط أمطار الإسكندرية اليوم الأربعاء 69%، ثم تنخفض الخميس بنسبة 52%، وترتفع مرة أخرى يوم الجمعة المقبل بنسبة 65%، على أن تصل إلى ذروتها يوم السبت المقبل بنسبة 92%.
تمركز سيارات شفط المياه والبدالات في أماكن أمطار الإسكندرية
من جانبه، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي على تمركز سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، وخاصة بالأماكن الساخنة، بالإضافة إلى متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، لافتاً إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 لتلقي شكاوى المواطنين.
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