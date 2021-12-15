سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية في ثاني أيام نوة الفيضة الصغرى.. فيديو

شهدت مدينة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة ضمن اليوم الثاني من نوة الفيضة الصغرى التي تضرب البلاد حاليًا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

السلطات ترفع حالة الطوارئ

ورفعت السلطات المختصة حالة الطوارئ للدرجة القصوى لاستقبال الأمطار الغزيرة، ولم تصدر المحافظة أي قرارات بخصوص تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية رغم توقعات استمرار سقوط الأمطار طوال اليوم.

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت سقوط أمطار غزيرة أمس، وذلك مع موعد قدوم نوة الفيضة الكبرى، على أن يستمر تساقط الأمطار ما بين غزيرة ومتوسطة لمدة 4 أيام، على أن تنتهي النوة يوم الجمعة المقبلة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية اعتبارا من أمس.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا طقس بارد على شمال البلاد ليلا حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد، على أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية بعد غد الأربعاء، وبارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره ليلا.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حالة الظوارئ القصوى في البلاد، كما أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي مناطق متفرقة من الإسكندرية.