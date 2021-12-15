أسعار الماشية في سوق أسوان الأسبوعي: العجول تبدأ من 15 ألف جنيه

شهدت منطقة الغابة بمدينة دراو في أسوان، إقامة السوق الأسبوعية المعروفة بـ«سوق الماشية» ويبدأ فجر الأربعاء وينتهي في الساعة الثالثة عصرًا، إذ شهدت الأسعار استقرارًا نظرًا لقلة حركة البيع والشراء، مع استمرار انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على التجار.

أسعار الماشية في سوق أسوان

وترصد «الوطن»، أسعار الماشية في سوق أسوان، وفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، من خلال بث مباشر مع أحد التجار، إذ وصل سعر الجاموسة «الوالدة»، إلى نحو 27 ألف جنيه، فيما وصل سعر الجاموسة البِكر إلى 24 ألف جنيه، أما الجاموسة العُشر فوصلت إلى 20 ألف جنيه.

أسعار العجول في سوق أسوان

وتراوح سعر العجول بين 15.5 و16.5 ألف جنيه، وتصلح للتسمين والتربية للذبح في المناسبات، ووصل سعر الجاموس الصغير «البطش»، للتربية الذي يتراوح عمره بين شهرين أو ثلاثة أشهر إلى 7 و8 آلاف.

أسعار الخراف في سوق أسوان

وتتراوح أسعار الخراف في سوق أسوان بين 1800 و2000 و3500 و5500 و7000 جنيه حيث يصل متوسط وزنه بين 80 إلى 120 كيلو قائم، فيما يصل سعر «النعجة الوالدة»، ومعها خروفين إلى 3000 جنيه.

أسعار الغنم في سوق أسوان

ويقول التاجر «أبانوب وصفي»، لـ«الوطن»، إنّ سعر العُشر الصغير يبدأ من 2500 جنيه حتى 5500 جنيه، فيما يصل سعر العُشر الكبير عُمر 4 سنوات إلى 6400 جنيه، لتزن 30 كيلو لحم صافي عند الذبح، إذ وصل سعر كيلو اللحم في الأسواق إلى نحو 150 جنيهًا.