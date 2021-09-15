الزراعة تشدد على عدم ذبح العجول أقل من100 كيلو بـ«القومي للبتلو»

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن هناك إهتمام كبير بالمشروع القومي للبتلو أحد المشروعات القومية، مشيرا إلى أهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بثرواتنا الحيوية والداجنة، موضحا أن المشروع القومي للبتلو يمنع ذبح العجول الصغيرة عن 100 كيلو جرام، ويعطي كمية من اللحوم الصافية حوالي 30 كيلو، كما يحظر المشروع القومي للبتلو ذبح الحيوان في هذا العمر والوزن الصغيرين حتى يتم تثمينه بـ400 كيلو على الأقل وصافي اللحوم التي ستأتي منه حوالي 250 كيلو بزيادة 7 أو 8 أضعاف من نفس رأس الحيوان، مما يحافظ على الثروة الحيوانية بمصر من الإهدار.

دورات تثمين من 6 إلى 8 أشهر .. في إطار حياة كريمة

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن المشروع القومي للبتلو أنبثق من تحته بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي المصري لتوفير وتدبير عجول مستوردة محسنة وراثيا وسريعة النمو من الخارج لتوزيعها ونشرها على صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات في برنامج ضمن مبادرة حياة كريمة، وهي قمية مضافة ومعدلات أفضل للنمو، ودور تثمين أكثر، بفائدة 5% متناقصة، ودورة التثمين تكون من 6 أشهر لـ8 شهور، وبالتالي تكون الفائدة من 2.5% لـ3.25%.

نسبة سداد القرض وصل لـ100%

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن نسبة سداد القرض وصل لـ100%، مما يدل على اهتمام صغار المربيين والمستفيدين بتوجيه القرض فيما خصص من أجله وعدم استغلال الأموال سوى مايخص تنمية الثروة الحيوانية.