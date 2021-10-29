محافظ الغربية يستجيب لـ«الوطن» ويأمر بتطهير مصرف السنطة من المواشي النافقة

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى مساعديه بتشكيل لجنة من مركز ومدينة السنطة، الطب البيطري وهيئة الصرف الصحي، لتطهير مصرف السنطة البلد بالكامل ، من الحيوانات النافقة، وذلك بناء على الشكوى الواردة من الأهالي.

محافظ الغربية يأمر بتطهير مصرف السنطة

وجاء ذلك عقب نشر «الوطن» موضوعا بعنوان: «الحمى القلاعية» تتسبب في نفوق الماشية بالسنطة.. والطب البيطري: معظمهم من خارج المحافظة، تناول عرض لمأساة المربين بنطاق قري مركز السنطة لنفوق مواشي جراء إصابة بالحمي القلاعية والحمي الوادي المتصدع.

وكلف محافظ الغربية مدير مديرية الطب البيطري بفحص كافة الحيوانات الموجودة في المزارع الموجودة في منطقة المصرف للتأكد من خلوها من أي أمراض.

محافظ الغربية يكلف الطب البيطري بفحص حيوانات المزارع

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سيف مدير عام الوقاية بمديرية الطب البيطري، الدكتور عماد عواجة مدير إدارة السنطة البيطرية.

في ذات السياق، توجهت اللجنة بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، العميد أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري، المهندس ناجح عوض من هندسة صرف الغربية ، حيث قامت معدات الصرف الصحي بانتشال الحيوانات من خلال الحفارات واللوادر.

كما قامت مديرية الطب البيطري بدفهنا باستخدام الجير الحي في المنطقة المخصصة لها.

نفوق العشرات من المواشي عقب تعرضه للإصابة بالحمي القلاعية

وكانت قرية السنطة البلد عاش المربون فيها مأساة إثر نفوق العشرات من المواشي عقب تعرضه للإصابة بالحمي القلاعية والحمي الوادي المتصدع مما دفعهم للتخلص منها بإلقاءها في مياه الترع والمصارف وهو ما تسبب في انتشار البعوض والحشرات الضارة وسط غياب التحرك من الجهات التنفيذية ومسئولي هيئة الطب البيطري لإغاثتهم .

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات الصفحات لمشاهد صور تحمل نفوق المواشي والقاءها علي ضفاف الترع والمصارف التي تحولت إلي جيف ميتة إثر تعرضها للإصابة بمرض الحمي القلاعية بداخل الترع والمصارف بالسنطة البلد .

الطب البيطري بالغربية:الحالات النافقة من المواشي تعد من الحالات الوافدة

كما صرح الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري بالغربية أن معظم الحالات النافقة من المواشي تعد من الحالات الوافدة من خارج المحافظة ولم يتم تحصينها بلقاحات الوقائية .

وأشار مدير الطب البيطري أن المديرية تواصل جهودها في شن حملات وقائية وتحصين معظم المواشي فضلا عن تدشين ندوات توعوية وتثقيفية للوقاية من أخطار الإصابة المحتملة للتعرض للحمي القلاعية والحمي الوادي المتصدع خلال الفترة المقبلة .