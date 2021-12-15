طقس الإسكندرية.. رياح وتوقعات بسقوط أمطار في ثاني أيام الفيضة الصغرى

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نشاطا في حركة الرياح الباردة، والتي تسببت في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي في ثاني أيام نوة الفيضة الصغرى، والتي ضربت المدينة بالأمس برياح وأمطار غزيرة هدأت مع الساعات الأولى لصباح اليوم، ومن المتوقع استمرار الطقس غير المستقر إلى يوم الجمعة المقبل، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية 15 ديسمبر

وتوقفت الأمطار نسبياً مع ساعات النهار، وذلك بعد تساقط بغزارة في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء ولمدة ساعة متواصلة، ثم توقفت حتى الآن، مع توقعات من قبل الأرصاد الجوية بأمطار متوسطة اليوم مع زيادة شدتها في ساعات الليل، فضلا عن تكاثر السحب المنخفضة على المدينة، فيما وصل موج البحر ما بين 3 إلى 4 أمتار حتى الآن.

طقس الإسكندرية غدا

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن غدًا الخميس سيشهد ذروة نوة الفيضة الصغرى، حيث من المتوقع أن تشهد المدينة هطول أمطار غزيرة، إضافة إلى ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي بسبب هبوب الرياح الباردة.

سيارات صرف الإسكندرية في الشوارع

فيما انتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية، للتعامل السريع مع نوة الفيضة الصغري وسحب مياه الأمطار أو مياه البحر، ومنع خروجها إلى الشوارع.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه يتم التعامل بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش أثناء النوة، وجرت أعمال التطهير أثناء الأمطار علي عدة مناطق بالمحافظة طبقاً لخطة التطهير المعدة لكل منطقة، بخلاف أعمال إنشاء شنايش جديدة بعدد من المناطق مثل محور المحمودية وشارع قنال السويس وشارع المشير وشارع سعد بن معاذ عزبة محسن والمراغي القديمة، وتم متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة والاطمئنان علي استقرار المناسيب في الحد الآمن.