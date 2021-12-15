حبس عاطل ضبط بحوزته كيلو بانجو قبل ترويجه بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبطه بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 1 كيلو جرام، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

كما أمرت النيابة العامة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

ضبط عاطل لقيامة بتجارة المخدرات

كان قد تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالركز بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحا لممارسة تجارته الأثمة.

جرى إخطار اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق من ضباط مباحث المديرية ومباحث مركز شرطة شبين القناطر، وتمكنوا من ضبط «س.ا.ا»، 30 عامًا، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، سبق اتهامه في 3 قضايا (قتل ومخدرات وسلاح)، وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى 160 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

التصريح بدفن شاب صدمة قطار

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق اليوم بالتصريح بدفن شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة الحصة دائرة مركز شرطة طوخ، ونُقلت الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا باصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد، بمنطقة الحصة، وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة.