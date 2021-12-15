تنفيذ 26 مشروعا بقرية الأبعادية بالبحيرة وتوابعها ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن حياة كريمة يتم تنفيذها فى 6 مراكز بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع لتنفيذ المبادرة بها فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية والعيش الكريم من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم فى كافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها .

قام اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة الأعمال الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرية الأبعادية، وذلك بحضور الإعلامي الكبير الأستاذ مصطفى بكرى عضو مجلس النواب وأ كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية والمكتب التنفيذي لمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة والقيادات التنفيذية

حيث تم تفقد أعمال انشاء وحدة طب الأسرة و مجمع الخدمات و المجمع الزراعى و نقطة الاسعاف و مركز شباب الابعادية والجمعية الزراعية و المجمع البيطرى

كما تم تفقد مدرسة الشهيد حمدى سلامة الإبتدائية الجديدة بعزب شبرا بالابعادية، والتى تم الإنتهاء من كافة التشطيبات وجاري فرشها وتأثيثها والمقامه على مساحة إجمالية 2954 م٢ والمكونه من دور أرضي و4 أدوار علوية بإجمالي مساحة مباني 480 م٢ بـ 19 فصل وبتكلفة إجمالية 6مليون و283 ألف جنية .

ومن الجدير بالذكر أن قرية الأبعادية وتوابعها تشهد تنفيذ 26 مشروع بجميع القطاعات منها أعمال إنشاء "

هذا وقد أكد محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم .