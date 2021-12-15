طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع الحرارة وتوقعات بعدم سقوط أمطار والعظمى 19

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا على كل الأرجاء، مع سطوع لأشعة الشمس وارتفاع في درجة الحرارة، وذلك على الرغم من نوة سقوط الأمطار التي تضرب عددا من المحافظات الساحلية، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

طقس سيئ ورياح محملة بالأتربة

وشهدت محافظة البحيرة، الأيام الماضية، موجة من الطقس السيئ، حيث تعرضت لسقوط أمطار على مختلف نطاق المحافظة، فيما شهدت المدن الساحلية ادكو ورشيد والمحمودية، سقوط أمطار غزيرة ونشاط لحركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي استمرت لمدة يومين.

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 19 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 52%، فيما انعدمت نسبة سقوط الأمطار، وبلغت سرعة الرياح 21 كيلو مترا في الساعة، كما تشهد المحافظة استقرارا في حالة الطقس بداية من الأسبوع الجاري.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار خلال موسم الشتاء، حيث شدد على متابعة المعديات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها ومتابعتها بشكل مستمر.

كما شدد محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات دورية لصيانة أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، تحسبا لزيادة حركة لرياح التي قد تضرب المحافظة وحفاظا على أرواح المواطنين.

يذكر أن محافظة البحيرة شهدت في بداية فصل الشتاء تنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات، والتي تستخدم لرفع مياه الأمطار.