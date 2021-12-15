الأرصاد تطالب المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة: درجات الحرارة هتنزل تاني

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ الفترة المقبلة ستشهد طقس غير مستقر، خاصة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، حيث تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار، تكون خفيفة ومتوسطة الشدة في بعض الأحيان.

وأضاف الخبراء أنّ البلاد تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة خاصة الصغرى؛ ويتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة نحو 10 درجات، لذا ناشدت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب الطقس شديد البرودة ليلًا وفي أثناء ساعات الصباح الباكر.

انخفاضات متتالية في درجات الحرارة

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إنّ البلاد تشهد انخفاضات متتالية في درجات الحرارة على مدار الأسبوعين الحالي والمقبل، لنشعر بالبرودة في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر، وتكون أكثر المحافظات برودة شمال وجنوب الصعيد ووسط سيناء، والتي تنخفض بها درجات الحرارة بشكل كبير.

وأكدت «شاكر» أنّ الأسبوع المقبل يشهد المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة سواء العظمى أو الصغرى، بسبب منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يجلب كتل هوائية من جنوب أوروبا تعمل على انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، أنّ فرص الأمطار لا زالت مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة، فيما تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم.

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أنّ هناك نشاط للرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية للبلاد، ما يعمل على رفع الأمواج إلى نحو مترين ونصف المتر، لكنها تكون غير مؤثرة على الأنشطة البحرية.

وناشدت «شاكر» بارتداء الملابس الشتوية خاصة في أثناء الليل والصباح الباكر تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، مشيرةً إلى أنّ حركة الطرق تسمح بالسفر إلى جميع أنحاء الجمهورية، إلا أنّها حذّرت من القيادة بسرعة على الطرق التي تشهد سقوط أمطار متوسطة.