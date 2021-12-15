دنيا سمير غانم تكسر حالة الحداد على والديها وتحتفل بعيد ميلاد صديقتها

كسرت الفنانة دنيا سمير غانم حالة الحداد التي كانت تعيشها مؤخرا بسبب وفاة والديها واحتفلت، مساء أمس الثلاثاء، بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، وكشفت عن هذا الأمر من خلال خاصية الاستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام».

دنيا سمير غانم تكسر حالة الحداد

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة من احتفالها بعيد ميلاد صديقتها، وعلقت عليها قائلة «كل سنة وأنت طيبة الجميلة من برا ومن جوا وبتمنالك السعادة والسلام في حياتك ويارب دايما نتشارك أفكارنا وضحكتنا وحلويتنا».

وهذه المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة دنيا سمير غانم في احتفالية خاصة بعد فترة الحداد التي قضتها مؤخرا بعد رحيل والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم كانا قد أصيبا بشهر أبريل الماضي بفيروس كورونا، وتم نقلهم إلى المستشفى وظلوا يصارعون المرض حتى أصبحت مسحة غانم سلبية ولكنه تم إصابته بفشل كلوي نتيجة مضاعفات ما بعد فيروس كورونا وهذا الأمر تسبب في وفاته يوم 20 مايو.

وبعدها ظلت الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى تعالج من فيروس كورونا، حيث أنها مسحتها ظلت إيجابية ولم يتم إخبارها بخبر وفاة زوجها ولكنها أيضا تأثرت بمضاعفات كورونا وتم إصابتها بفشل رئوي ورحلت أيضا.

وكانت قد ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم مؤخرا في احتفالية قادرون باختلاف والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدمت الأغنية الخاصة بها في أول حدث فني تشارك فيه بعد فترة الحداد.