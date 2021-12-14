دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالديها: هفضل عايشة بالحب اللي شفته منكم

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة جديدة إلى والديها الراحلين الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، معبرة عن حبها وافتقادها الشديد لهما، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

دنيا سمير غانم تعبر عن افتقادها لوالديها

ونشرت دنيا سمير غانم صورة تجمع والديها، معلقة عليها قائلة: «شايفاكم قدامي في كل حاجة بعملها في حياتي، بحبكو أوي ووحشتوني وهفضل عايشة بكل الحب اللي شفته منكم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

حمدي الميرغني ردًا على دنيا: كانوا أطيب الناس

وحرص عدد من الفنانين على دعم دنيا بعد رسالتها والدعاء للراحلين، وكان أبرزهم الفنان حمدي الميرغني الذي علق على الصورة قائلًا: «والله العظيم كانوا لسه حالاً على بالي ودعاتلهم كتييير ربنا يرحمهم ويكسنهم فسيح جناته ويصبركم ويصبر محبينهم في الوطن العربي كله بجد كانوا أطيب الناس وأكرمهم».

دنيا سمير غانم تشارك في احتفالية «قادرون باختلاف»

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم بدأت الفترة الماضية الخروج من صمتها وحزنها على وفاة والديها وعادت تدريجيًا إلى العمل الفني مرة أخرى، حيث شاركت الأيام الماضية في احتفالية «قادرون باختلاف» في أول ظهور لها بأغنية «بلادي اسلمي»، مع مجموعة من الأطفال، وقامت أثناء غنائها بترجمة كلمات الأغنية بلغة الإشارة وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السيسي يوجه رسالة دعم لدنيا سمير غانم خلال «قادرون باختلاف»

وحرص الرئيس خلال الاحتفالية على دعمها والترحيب بها، قائلًا: «برحب بيكِ يا دنيا، واسمحيلي، مش عاوز أقول أعزيكِ.. ده قدر الله فينا كلنا، ولكن بشكرك على مشاركتك في كنزنا»، وردت دنيا قائلة: «أنا اللي عاوزة أشكرك على تقديرك لمشوار بابي، ومتشكرة جدا».