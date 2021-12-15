توقيع عقدين بـ 165 مليون جنيه لمجابهة زيادة أحمال شبكة الكهرباء

وقّعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدي توريد وإشراف على التركيب والاختبارات لعدد من المحولات جهد 66/11-22 ك.ف، اليوم باجمالي تكلفة تصل إلى 165 مليون جنيه وذلك لمجابهة زيادة الأحمال بمناطق مختلفة .

توريد 10 محولات جهد

وأوضحت أن العقد الأول خاص بتوريد عدد (10) محولات جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء «القاهرة – القناة – مصر الوسطى»، حزمة ( أ ) بقيمة اجمالية حوالى 82 مليون جنيه مصري، شاملة ضريبة القيمة المضافة، بتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء. خصما على اعتمادات مشروع إحلال و تجديد محطات و وخطوط و كابلات الجهد العالي بمناطق الشركة المختلفة «القاهرة – القناة – مصر الوسطى»، بموازنة العام المالى 2021/2022، ومدة التنفيذ 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدي للمحولات.

العقد الثانى: خاص بتنفيذ مشروع توريد والأشراف على التركيب والإختبارات لعدد (10) محول جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة – الدلتا – الأسكندرية وغرب الدلتا – مصر العليا ) حزمة ( ب) . بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو ومدة التنفيذ 3 شهر من تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية حوالي83 مليون جنية مصري شامله ضريبه القيمة المضافة.

تمويل تركيب 7 محولات من المصادر الذاتية للشركة

- يتم التمويل لعدد (7) محولات من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على إعتمادات مشروع إحلال و تجديد محطات و وخطوط و كابلات الجهد العالى بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة – الدلتا – الأسكندرية وغرب الدلتا ) بموازنة العام المالى 2021/2022- يتم التمويل لعدد (3) محولات خاصة بمحطة محولات العوينات (1) من المشروعات الإستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و يتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة .

وياتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الكهرباءوالطاقة المتجددة بتلبية كل احتياجات الطاقة الكهربية بجودة عالية ومستقرة.

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