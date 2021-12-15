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محمود مسلم

توقيع عقدين بـ 165 مليون جنيه لمجابهة زيادة أحمال شبكة الكهرباء

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الوطن
03:22 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

وقّعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدي توريد وإشراف على التركيب والاختبارات لعدد من المحولات جهد 66/11-22 ك.ف، اليوم باجمالي تكلفة تصل إلى 165 مليون جنيه وذلك لمجابهة زيادة الأحمال بمناطق مختلفة .

توريد 10 محولات جهد

وأوضحت  أن العقد الأول خاص بتوريد عدد (10) محولات جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء «القاهرة – القناة – مصر الوسطى»، حزمة ( أ ) بقيمة اجمالية حوالى 82 مليون جنيه مصري، شاملة ضريبة القيمة المضافة، بتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء. خصما على اعتمادات مشروع إحلال و تجديد محطات و وخطوط و كابلات الجهد العالي بمناطق الشركة المختلفة «القاهرة – القناة – مصر الوسطى»، بموازنة العام المالى 2021/2022، ومدة التنفيذ 3 أشهر من تاريخ توقيع العقد، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدي للمحولات.

العقد الثانى: خاص بتنفيذ مشروع توريد والأشراف على التركيب والإختبارات لعدد (10) محول جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة – الدلتا – الأسكندرية وغرب  الدلتا – مصر العليا ) حزمة ( ب) . بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو ومدة التنفيذ 3 شهر من تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية حوالي83 مليون جنية مصري شامله ضريبه القيمة المضافة.

تمويل تركيب 7 محولات من المصادر الذاتية للشركة

- يتم التمويل لعدد (7) محولات من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على إعتمادات مشروع إحلال و تجديد محطات و وخطوط و كابلات الجهد العالى  بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة – الدلتا – الأسكندرية وغرب  الدلتا ) بموازنة العام المالى 2021/2022- يتم التمويل لعدد (3) محولات خاصة بمحطة محولات العوينات (1) من المشروعات الإستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و يتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة .

وياتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الكهرباءوالطاقة المتجددة بتلبية كل احتياجات الطاقة الكهربية بجودة عالية ومستقرة.

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