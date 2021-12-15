دياب ونانسي وكفوري وحماقي.. نجوم حفلات «مدل بيست» بالسعودية

تستعد هيئة الترفيه السعودية لتقديم عدد كبير من الحفلات الغنائية الهامة لكبار مطربي الغناء في مصر والوطن العربي، خلال الأيام المقبلة، في مهرجان «مدل بيست - ساوندستورم»، الذي يعتبر الأضخم في الوطن العربي.

حفل الافتتاح يجمع كلا من محمد حماقي واليسا وراشد الماجد

وينطلق المهرجان هذا الأسبوع ضمن موسم الرياض ويشارك فيه نخبة من كبار نجوم الغناء بمصر والوطن العربي حيث يشارك من مصر كلا من عمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني، ويطل في ليلة الإفتتاح كل من الفنانة اللبنانية إليسا ومحمد حماقي والفنان السعودي راشد الماجد والفنان العراقي ماجد المهندس يوم الخميس 16 ديسمبر .

عمرو دياب يجتمع مع نانسي عجرم فى حفل الختام

اما يوم الجمعة 17 ديسمبر، تطل الفنانة السورية أصالة نصري والإماراتية بلقيس واللبنانية ميريام فارس، أكا يوم السبت 18 ديسمبر فيحيي الحفل كلا من وائل كفوري وتامر حسني.

والختام سيكون مع النجم عمرو دياب ونانسي عجرم يوم الأحد 19 ديسمبر.

في سياق آخر، تصدر الفنان عمرو دياب قوائم الفنانين الأعلى استماعًا بتطبيق «أنغامي» خلال عام 2021 محققًا 465 مليون دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.

وكان «الهضبة»، تصدر قوائم الاستماع عبر أنغامي في العام الماضي 2020 وفقًا لحسابات الاستماع بعدد المرات، وتصدرها هذا العام وفقًا للدقائق محققًا 465 مليون دقيقة استماع.

وأعلن عمرو دياب مؤخرًا عن قرب طرح أغنيته «خلي الحجر ينطق»، وهي كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وكشف دياب عن قرب طرح أغنيته الجديدة «كتر من قربك»، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس.