الحدود الأردنية الفلسطينية تشهد أكبر تظاهرة أردنية دعما لغزة والقدس

زحف آلاف الأردنيين، اليوم، نحو الحدود الأردنية الفلسطينية، لدعم الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، شهدتها كافة محافظات الأردن.

وطالب المتظاهرون، عند الحدود الأردنية الفلسطينية، السلطات الأردنية بفتح الحدود، ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد عند الحدود الأردنية الفلسطينية ضمن هاشتاج #يلا_على_الحدود.

كان من المقرر أن يؤدي المحتشدون عند الحدود الأردنية الفلسطينية خطبة وصلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية، لمؤازرة الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المشاركين توافدوا صباحا إلى الحدود الأردنية الفلسطينية، حاملين الأعلام الفلسطينية، فضلًا عن لافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة إسرائيل في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.