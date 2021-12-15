تشكيل لجنة زراعية لفحص النخيل بمنطقة المغرة

شكّل قسم آفات وأمراض النخيل، لجنة مكونة من خبراء المعمل المركزي للنخيل، ضمت كلًا من الدكتور وائل كمال الشافعـي، والدكتور خالد محمد عبد الحميد، والدكتور كريم أسامة الشعراوي.

جاء ذلك بناءً على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، ورعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور عز الدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، وبالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد بمنطقة المغرة.

عمل اللجنة بمنطقة المغرة

واتجهت اللجنة المشكلة لمنطقة المغرة، وتم تنظيم يوم حقلي ثالث، يوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021، وذلك باستكمال المرور على باقي مزارع النخيل في المنطقة والتي تزرع نخيل البلح، وتم فحص النخيل بالمزارع ووجد أن بعض النخيل ميت نتيجة معاملات فنية خاطئة في الزراعة وأعفان قلب وأعفان جذور.

وخلال عمل اللجنة، تبيّن وجود إصابات بآفات النخيل وخاصة سوسة النخيل الحمراء، وعملت اللجنة على إجراء فحص للنخيل بهدف اكتشاف الإصابات، وحرصت على تدريب الحاضرين من مهندسين زراعيين ومنتفعين من أصحاب المزارع على كيفية الزراعة الصحيحة والري والتسميد المناسب، وكيفية اكتشاف الإصابة بالحشرة، وكيفية الوقاية والمكافحة بالطرق التقليدية والحديثة.

الكشف عن أحدث الطرق المستخدمة

وأجرت اللجنة بيانًا علميًا بالمزارع التي تفقدتها، مستخدمة أحد الطرق المتبعة في مكافحة الآفات بالحقن، فضلًا عن استخدام طرق الكشف الحديثة عن لبيان الإصابات التي تطرأ على النخيل وكذلك كيفية التعامل مع الإصابات المرضية والتخلص منها بطريقة صحيحة.