تشغيل مزرعة تسمين الدواجن وأجهزة لحقن سوسة النخيل بجنوب سيناء

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء خلال جلسة المجلس المحلي للمحافظة المنعقدة اليوم بالديوان العام للمحافظة أن المساحة الصالحة للزراعة بالمحافظة 365 ألف فدان، المسلحة المنزرعة 34022 فدان وعلي أقل من 10٪ من المساحة القابلة للزراعة، وقال إنه جاري تشغيل معصرة الزيتون براس سدر بعد إنهاء أعمال الصيانة وبلغ الإنتاج 56 طن حتى الآن، موضحا أن المعصرة تأخذ 75 قرش مقابل كل كيلو زيتون معصور.

أكد أنه جرى استلام 5 طن تقاوي قمح جري توزيعها علي المزارعين بنصف الثمن، موضحا أنه جري استلام 75 غطاء صوبة، نصيب سانت كاترين منها 31 والباقي سوف يوزع علي باقي المزارعين.

تشغيل مزرعة دواجن التسمين بالطور

اكد وكيل وزارة الزراعة أن مجلس مدينة الطور أرسل خطابا إلي المديرية لإغلاق مزرعة تسمين الدواجن لأنها غير مطابقة للإشتراطات البيئية وتم إيقاف العمل بالمزرعة، موضحا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أصدر قرارا بإعادة العمل في المزرعة لأنها منشأة منذ عام 1984 وتقوم بتغذية المدينة.

وأضاف شطا، أن مديرية الزراعة بالتعاون مع منظمة اكساد ومركز بحوث الصحراء والطب البيطري نفذ حملة تلقيح صناعي للمجترات الصغيرة، وجري إقامة ندوة تثقيفيه حول مدونة السلوك الوظيفي لرفع المستوى المهني للعاملين بمديرية الزراعة، كما توجهت القافلة الزراعية التنموية الى مدينة سانت كاترين للمرور علي الزراعات المحمية والزراعات الشتوية، وتوفير تقاوي الخضار لعدد 30 صوبة بمدينة كاترين.

20 جهاز لحقن النخيل و5 أجهزة كومباست

قال شطا في تصريحاته أنه جاري الموافقة على شراء 20 جهاز لحقن النخيل لمحاربة سوسة النخيل وجاري استلام 3 أجهزة هدية من مركز بحوث الصحراء.

وتابع أنه جاري استقدام 2 كومباست لفرم المخلفات الزراعية مواد عضوية وأعلاف للحيوانات توزيع حلابات لبن آليه علي المزارعين لبدء ضخ الألبان وتصنيعها في المعمل، والانتهاء من التجهيزات الخاصة بمجمع الألبان الجديد، وتركيب باقي الأجهزة وتوصيل الكهرباء للمجمع المقام على مساحة 500 متر مربع بمديرية الزراعة.