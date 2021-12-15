قانون العمل الجديد يحدد حالات فصل العامل: منها إفشاء الأسرار والمخدرات

تعد حالات فصل العامل في مشروع قانون العمل الجديد واحدة من أبرز النصوص التي يتضمنها القانون الجديد، حيث لم يعد الفصل عشوائيا ويجب البت فيه نهائيا من قبل المحكمة العمالية، وذلك كضمانة للعامل من بطش صاحب العمل.

واستغرقت المواد الخاصة بفصل العامل في مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة في لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، حيث استمعت فيها اللجنة إلى الحكومة والتي حددت الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل أو من يفوضه استخدامها بشكل متدرج تبدأ من جزائي الإنذار الكتابي، ثم الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

الأضرار بمصلحة العمل

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، فيما يخص حالات فصل العامل هناك 8 حالات تستوجب فصل العامل، وفي مقدمتها إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، وفي حالة ثبوت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

إدمان المخدرات

وضمن حالات فصل العامل في مشروع قانون العمل الجديد، تعاطي المخدرات والخمور، حيث أنها واحدة من الحالات التي أجاز فيها المشرع فصل العامل بموجب قانون العمل الجديد، وإذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

إفشاء أسرار العمل

إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل من حالات فصل العامل في مشروع قانون العمل الجديد.

وتشمل إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة، كذلك إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

انتحالا لصفة يجوز بموجها فصل العامل في مشروع قانون العمل الجديد، ويجوز إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة فصل العامل.

الاعتداء على صاحب العمل

كما يجوز فصل العامل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

فصل العامل بقرار إداري

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل غير ما سب من حالات فصل العامل في مشروع قانون العمل الجديد، إلا وفقا لأحكام هذا القانون.