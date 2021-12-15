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محمود مسلم

8 حالات تعرضك للفصل في قانون العمل الجديد.. منها الاعتداء على زميلك

كتب:

أشرف محمد
09:14 ص | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد - تعبيرية

حالات فصل العامل في قانون العمل الجديد - تعبيرية

مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم التشريعات التي ينتظرها المواطن المصري، لما يحمله من تعديلات جديدة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فضلا عن توفير العديد من المزايا للعامل لم تكن موجودة في اي تشريع سابق، ومع موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ على القانون، وفي السطور التالية رصد للحالات التي تعرّض العامل للفصل من العمل في القانون الجديد.

من يفصل العامل من العمل؟

وأوضح مشروع قانون العمل الجديد الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنّ هناك 8 حالات تجعل المحكمة تفصل العامل من عمله إذا ارتكب مخالفات بعينها، وهي كما يلي:

حالات فصل العامل من العمل

1ـ إذا استخدم العامل مستندات مزورة أو انتحل شخصية غير صحيحة.

2ـ إذا ارتكب خطأ في عمله وسبب أضرار لصاحب العمل، وعلى صاحب العمل أن يبلغ الجهات المختصة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقت ارتكاب العامل الخطأ.

3ـ إذا تكرر عدم مراعاة العامل للتعليمات اللازمة لسلامة العمال، أو المنشأة، وعلى صاحب العمل تسجيل التعليمات كتابيا حتى يوقع العقوبة على العامل.

4ـ إذا أفشى العامل أسرار المنشأة التي يعمل بها، وتسبب ذلك في حدوث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5ـ إذا نافس العامل صاحب العمل في ذات نشاطه يحق لصاحب العمل من خلال المحكمة العمالية فصل العامل.

6ـ إذا تواجد العامل أثناء العمل في حالة من السكر أو تعاطي مواد مخدرة، فيحق لصاحب العمل فصل العامل من خلال المحكمة العمالية.

7ـ إذا اعتدى على صاحب العمل أو أي من المديرين، وإذا اعتدى على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل.

8ـ  إذا خالف الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من قانون العمل الجديد.

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