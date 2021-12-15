مواعيد مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي بعد تصدره التريند

تصدر مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي، «تريند» منصات التواصل الاجتماعي بعد إذاعة الحلقات الأولى من المسلسل، التي حققت ردود فعل إيجابية لدى الجمهور، ويشارك في البطولة عدد من الفنانين الشباب من بينهم ميان السيد، منة عرفة، يوسف عثمان وتيام قمر، بالإضافة إلى هدير عبد الناصر، سماح السعيد، من تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي

وتذاع حكاية «حلم حياتي» من السبت إلى الأربعاء أسبوعيا، في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة «DMC»، وتعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل، وبينما تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهراً.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحداث مسلسل إلا أنا حكاية حلم حياتي، التي تتناول قصة «خديجة» فتاة تعاني من التوحد وترغب في دخول مجال التمثيل ولكنها تواجه صعوبات في سبيل تحقيق حلمها، ويتطرق المسلسل إلى عدد من القضايا الاجتماعية التي تواجه الأسر والأبناء في سن المراهقة، من بينها التفكك الأسري.

يسري الفخراني: «حلم حياتي» بداية جادة ملهمة في الدراما المصرية

وتعتبر حكاية حلم حياتي هي الثامنة من مسلسل «إلا أنا»، وتلقي نظرة قريبة على حياة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تعتبر مأخوذة من أحداث وتفاصيل حقيقية، وذلك وفقا لما كشفه الكاتب يسري الفخراني في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «هذه القصة الحقيقية من سلسلة حكايات إلا أنا.. مجرد بداية لمنح الحياة لأحلام ذوي القدرات الخاصة، بداية جادة ملهمة في الدراما المصرية لطرح أفكارهم وأحلامهم وأيامهم الحلوة البسيطة البريئة».

وتابع الفخراني: « في هذه القصة تم الاستعانة بتفاصيل حقيقية من العائلات لكي تكون أقرب للواقع، دون الإخلال بمتعة ورونق وجاذبية الدراما».