مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حلم حياتي والقنوات الناقلة

تصدرت حكاية حلم حياتي من مسلسل إلا أنا تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، حيث يبحت العديد من الجمهور عن مواعيد عرضه والقنوات الناقلة للمسلسل.

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا حلم حياتي

يعرض مسلسل إلا أنا حلم حياتي يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة DMC، على أن يُعاد عرض الحلق في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهراً.

الفكرة العامة لمسلسل إلا أنا حلم حياتي

تدور أحداث مسلسل إلا أنا حلم حياتي في إطار الـ10 حلقات حول خديجة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنها تعاني من التوحد، وعن علاقتها بمن حولها، وكيفية تعاملهم معها.

وكان الكاتب يسري الفخراني علق على قصة المسلسل عبر حسابه، وكتب: «مجرد بداية لمنح الحياة لأحلام ذوى القدرات الخاصة، بداية جادة ملهمة في الدراما المصرية لطرح أفكارهم وأحلامهم وأيامهم الحلوة البسيطة البريئة ، هذه القصة الحقيقية من سلسلة حكايات إلا أنا ، تبدأ الأحد إن شاء الله ، في هذه القصة تم الاستعانة بتفاصيل حقيقية من العائلات لكي تكون أقرب للواقع دون الإخلال بمتعة ورونق وجاذبية الدراما، شكرا لكل من منح هذه القصة الجهد والاهتمام والتفاصيل والضحك والدموع».

أبطال حكاية حلم حياتي

«حلم حياتي» هي الحكاية الثامنة من مسلسل «إلا أنا»، والحكاية من بطولة مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ومن تأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

واستعان صناع حكاية حلم حياتي، بالدكتور إبراهيم مجدي، كمستشار نفسي للعمل، نتيجة طبيعة الحكاية، التي تدور حول فتاة مصابة بالتوحد، وترغب في امتهان التمثيل.