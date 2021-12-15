وزير الشباب: مصر استضافت 50 حدثا رياضيا دوليا في 2021

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة؛ للإعلان عن استضافة مصر للحدث الترفيهي Magic On Ice «ماجيك أون أيس» باستاد القاهرة الدولي لأول مرة في مصر وإفريقيا، ضمن مجموعة الفعاليات والأحداث الدولية التي تستضيفها مصر على مدار العام.

مصر استضافت 50 حدثا رياضيا دوليا في 2021

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية دفعنا لاستضافة مصر لنحو 50 حدثًا وفعالية رياضية دولية خلال العام الجاري، ومن المستهدف إقامة 100 حدث آخر خلال العام المقبل بمشاركة وفود مختلف الدول الأجنبية، مشيرًا إلى العوائد الإيجابية من تلك الفعاليات على مستوى الترويج والتنشيط السياحي لمصر، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، وتحقيق العوائد الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية.

ارتباط الأحداث التي ترتبط بالأسرة والشباب

وأكد «صبحي»، الاهتمام باستضافة الأحداث الترفيهية الدولية التي ترتبط بالأسرة والشباب، وإقامتها داخل المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، معتبرًا الحدث الدولي «ماجيك أون أيس» نواة لسلسلة من الأحداث الترفيهية المقرر إقامتها الفترة المقبلة، ويأتي ضمن الأحداث الدولية الكبرى التي تستضيفها مصر.

دعا الدكتور أشرف صبحي المؤسسات العاملة في مجال تنفيذ الفعاليات والأحداث المختلفة بالتنسيق مع الوزارة في إقامة تلك الأحداث داخل المنشآت الرياضية والشبابية، وتقديم الوزارة لكل الدعم لها.