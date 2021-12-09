«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة بتأمينات عائلية ورواتب مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن وظائف شاغرة للخريجين، وذلك في إطار مبادرة «توظيف مصر»، التي تحرص على توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم، وجاءت تلك الوظائف للخريجين للعمل في شركة السويس للتأمين في وظيفة استشاري تأمين ووكيل مبيعات.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في شركة مصر للتأمين والشروط المطلوبة ومميزات وحقوق الموظفين، وفق ما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف السويس للتأمين

- مكان العمل يكون في مصر الجديدة.

- ينشئ الموظف بمساعدة شركات التأمين أعمالًا جديدة من خلال الاتصال بالعملاء المحتملين وبيع نوع واحد أو أكثر من التأمين.

- يشرح وكلاء مستشار التأمين سياسات التأمين المختلفة ومساعدة العملاء في اختيار الخطط التي تناسبهم.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من الخريجين فقط.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور والإناث.

- أن يكون المتقدم للوظائف جيد في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لا يتعدى سنه 40 عامًا.

حقوق ومميزات وظائف شركة السويس للتأمين

- توفر شركة السويس للتأمين للموظفين رواتب يتم تحديدها على أساس الخبرة.

- تمنح شركة السويس للتأمين يومين إجازة للموظفين العاملين بها.

- ساعات العمل في شركة مصر للتأمين تكون بدء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

- توفر شركة السويس للتأمين تأمين اجتماعي للموظفين العاملين بها.

- توفر شركة السويس للتأمين تأمين طبي عائلي للموظف العامل في الشركة وعائلته أيضا.

- توفر شركة السويس للتأمين تدريبات مجاني في الهيئة المالية الرقابية.

رابط التقديم في وظائف الشباب والرياضة

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الشاغرة ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف الشاغرة من هنـــــــا.