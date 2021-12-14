استياء بـ«رياضة النواب» لإسناد وزارة الشباب أعمال تطوير ملعب وهمي

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، حالة من الغضب تجاه وزارة الشباب، بسبب إسناد الوزارة لإحدى الشركات ملعب مركز شباب للتطوير بإحدى قرى محافطة المنوفية، دون وجود لذلك الملعب على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حجازي، لإسناد أرض ملعب بقرية بتبس، مركز تلا محافظة المنوفية، إلى أحد الشركات لرفع كفاءة وتطوير الملعب، دون وجود له على أرض الواقع.

انتقادات واسعة لمسئولي الوزارة عن الإسناد الوهمي

ووجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب انتقادات واسعة لمسئولي الوزارة متسائلًا عن المتسبب عن ذلك الإسناد الوهمي ؟!.. موضحًا أنه أثناء انعقاد اللجنة ورد إليه مكاتبة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، موجهًا إلى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية وغير ممهورًا بتوقيع عن عدم وجود أرض لإنشاء ملعب بمركز شباب بتبس.

بيان مخالف لنموذج الإسناد المقدم من الإدارة المركزية

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن ذلك البيان مخالفًا لنموذج الإسناد الذي قدمته الجهة الإدارية المركزية في بداية مناقشة طلب الإحاطة، موجهًا حديثه لمسئولي وزارة الشباب قائلا: «دي فضيحة في وزارة الشباب والرياضة، هناك تهمة تدليس وفساد».

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن تلك الواقعة تؤكد أننا أمام جريمة منظمة مثبتة بالأدلة انتهت إلى إسناد الملعب غير الموجود إلى شركة مقاولات، متسائلا: «من المسئول الذي قام بإسناد ملعب مركز الشباب غير الموجود للمقاول وتواطأ معه؟..علما بأن عملية الإسناد هي عملية معقدة تحتاج إلى معاينات ولجان هندسية، وقرارات تبدأ من الإدارات الفرعية، وتنتهي بالإدارة المركزية للمنشآت».

وفي نهاية الاجتماع، أوصى رئيس لجنة الشباب التحقيق في تلك الواقعة، ومعرفة المسئول المتسبب في ذلك، مع إفادة اللجنة بنتيجة التحقيق خلال فترة وجيزة.