هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا: أمطار قد تمتد إلى القاهرة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا، قبل قليل، يتضمن حالة الطقس غدًا، الخميس، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا في أول الليل وشديد البرودة في آخره على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة 20%» على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد مساءً للقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة 40%» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 12

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 12

بلطيم 18 11

مطروح 10 10

السلوم 17 12

سيوة 17 05

بورسعيد 19 09

دمياط 19 12

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 12

العريش 20 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 13

نخل 19 07

نويبع 21 17

طابا 19 12

كاترين 17 06

الطور 20 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 07

سوهاج 20 10

قنا 20 10

الأقصر 21 11

أسوان 22 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 11

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14