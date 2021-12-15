يبحث الكثيرون عن خطوات استخراج شهادة وفاة من مكتب الصحة أول مرة، عبر محرك البحث العالمي «جوجل» والمستندات المطلوبة والموعد المناسب للحصول على شهادة الوفاة المميكنة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات استخراج شهادة وفاة من مكتب الصحة أول مرة، وذلك في السطور التالية..

المستندات المطوبة لاستخراج شهادة

وبحسب وزارة الصحة، فأن استخراج شهادة وفاة من مكتب الصحة لأول مرة، يتطلب توفير المستندات الآتية..

صورتان لبطاقة الشخصية للشخص الذي أبلغ عن حالة الوفاة (سواء كان أحد أقاربه أو غير قريب منه).

شهادة ميلاد المتوفى.

صورتان من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمتوفى.

نسختان من نموذج 32 لاستيفاء البيانات في مكتب الصحة.

إصدار تصريح الدفن وشهادة الوفاة بالمجان

وحتى تتمكن من استخراج شهادة وفاة من مكتب الصحة لأول مرة، يجب التوجه لأقرب مكتب صحة أو وحدة صحية والإبلاغ بالوفاة، يفضل أن يكون المبلغ من أقارب المتوفى حتى الدرجة الرابعة، أو من المتواجدين معه في نفس المربع السكني، أو من المستشفى التي حدثت بها الوفاة.

يقوم المبلغ بتجهيز المستندات السابق ذكرها، بداية من بطاقة القومي الخاص به والمتوفي، وتجهيز صور ضوئية، فضلا عن شهادة الميلاد، حيث أنه يذكر بها اسم الأم.

يحصل المبلغ على نسختين من نموذج 32، وتبليغ صادر من وزارة الداخلية، وذلك بعد دفع رسوم جنيه مصري فقط لا غير والتوقيع عليها.

يقوم مكتب الصحة بإيفاد طبيب من مكتب الصحة أو الوحدة الصحية للكشف على المتوفى وتشخيص سبب الوفاة، والتأكد من أنها طبيعية.

يحصل المبلغ على تصريح الدفن وشهادة الوفاة، بعد اعتمادها من الطبيب، وهي تصدر بشكل مجاني دون أي رسوم أو ضرائب للمرة الأولى فقط.

يمكن استخراج شهادة الوفاة المميكنة للمتوفى من السجل المدني بعد 21 يوما من التبليغ في مكتب الصحة.