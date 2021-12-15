«الصحة» تعلن تفاصيل تحديث بروتوكول كورونا.. يضم التوسع في العلاج المناعي

قالت الدكتورة نهي عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ فيروس أوميكرون ليس الأشد عدوى ولم يثبت حتى الآن أنه الأشد، لافتة إلى أن متحورات فيروس كورونا الجديدة ليست بالقوة التى يتحدث عنها البعض ولكنها ضعيفة ويمكن القول أن المتحور الجديد لفيروس كورونا سريع الإنتشار فقط، وتابعت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ متحور أوميكرون، سيكون بداية لنهاية فيروس كورونا وبداية التعايش المجتمعي معه والتعامل على أنه كأى فيروس تنفسي.

تحديث بروتكول كورونا

وفيما يتعلق بتحديث بروتكول علاج كورونا، أكدت الدكتورة نهي عاصم، أنّه تم تحديث البروتكول حيث شمل التوسع في الحالات وتصنفيها وكذلك الحالات التي يمكن إعطاؤها علاج الأجسام المناعي حيث أثبت العلاج المناعي نجاحا في علاج المرضى بنسبة كبيرة، مشيرة الى أن تحديث بروتكولات كورونا لتعزيز المناعة ومواجهة كافة التحورات التي تحدث للفيروس لذلك يتم تحديث البروتكولات العلاجية لكورونا بصفة مستمرة وفقا لتطورات الفيروس.

لقاحات كورونا آمنة وفعالة

وأضافت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنّ لقاحات كورونا آمنة وفعالة وفيما يتعلق بمتحور أوميكرون لازالت اللقاحات فعّالة، وإن قلت تكون بنسبة معينة ولكن مازالت فعالة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى المواطنين حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، لافتة الى أن الإجراءات الاحترازية مازالت السلاح الفعّال لمواجهة الفيروس.