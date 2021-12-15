مستشار بـ«الصحة العالمية»: جرعتان من اللقاح غير كافية لمواجهة «أوميكرون»

قال الدكتور جمال عصمت، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة، ومستشار منظمة الصحة العالمية، إن جرعتين من لقاح كورونا غير كافية للتصدي لمتحور «أوميكرون» الجديد، وفقًا للمؤشرات المتعلقة بالمتحور الجديد، التي تبين مدى مقاومته للقاحات كورونا.

الجرعة الثالثة مثالية للوقاية من أوميكرون

وأضاف «عصمت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجرعة الثالثة تبقى الخيار الأمثل الآن لتقوية جهاز المناعة، فعند الحصول على الجرعة «المنشطة» للمناعة تكون الأجسام المضادة في كامل فاعليتها ضد المتحور الجديد من فيروس كوورنا «أوميكرون»، وذلك عكس الجرعات التي حصل عليها مسبقا وتكون ذات فاعلية أقل.

تطوير اللقاحات ضرورة حتمية الآن

وأشار مستشار الصحة العالمية، إلى أن هناك بعض الدراسات التي تجرى للتأكد من فعالية الجرعات المعززة للتأكد من تصديها للمتحور الجديد، لافتا إلى أن الشركات المصنعة للقاحات تسعى للتطوير من اللقاحات للتصدي لمتحور أوميكرون الجديد، أو العمل على تطوير اللقاحات الحالية.

أوميكرون يعد الأسرع بين المتحورات

وأوضح، أن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» سريع الانتشار على غرار المتحورات السابقة، بل يعد الأسرع انتشارا؛ مما يدل على أن التغير الجيني للفيروس يتطور ويصبح أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات، لافتًا إلى أن أعراضه الجانبية خفيفة.

وأشار أستاذ أمراض الجهاز الهضمى بكلية الطب القصر العيني جامعة القاهرة، إلى أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، التي تقلل من فرص العدوى، موضحا أن التدابير الوقائية تتمثل في «الحصول على اللقاح، ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».