تحذير من الصحة العالمية: أوميكرون قد يكون في أغلب الدول دون اكتشافه (فيديو)

قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل أن يكون المتغير أوميكرون، المتحور من فيروس كورونا المستجد موجود في معظم البلدان، وحذرت المنظمة أن أوميكرون ينتشر بمعدل غير مسبوق وقد انتشر على الأرجح دون أن يتم اكتشافه.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس للصحفيين: "الحقيقة هي أن أوميكرون ربما يكون في معظم البلدان حتى لو لم يتم اكتشافه بعد، لأن أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متغير سابق لفيروس كورونا ".

وحثت منظمة الصحة العالمية الدول على التحرك بسرعة لكبح جماح العدوى وحماية أنظمتها الصحية وحذرت من التراخي، كما حذر خبير منظمة الصحة العالمية، بروس إيلوارد، بشدة من تبني آراء ونتائج إلى نتيجة مفادها أن هذا مرض خفيف، وأضاف: "يمكن أن نهيئ أنفسنا لموقف خطير للغاية".

Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. I need to be very clear: vaccines alone will not get any country out of this crisis.

It’s not vaccines instead of masks, distancing, ventilation or hand hygiene.

Do it all. Do it consistently. Do it well.