الكهرباء تشكل فريق عمل لدعم احتياجات اليمن من البنية التحتية للطاقة

اتفق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أنور محمد كلشان، وزير الكهرباء والطاقة اليمني، على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين، للتعرف على احتياجات الجانب اليمني، والاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع الكهرباء، لتدعيم وتطوير منظومة الكهرباء في دولة اليمن الشقيق، وتحديث مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين في مجالات الطاقة المختلفة.

وأكد شاكر، خلال استقبال نظيره اليمني اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، لمناقشة دعم مجالات التعاون بين البلدين، عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع جمهورية اليمن، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى جميع الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.

دعم القيادة السياسية لقطاع الكهرباء

وأشار الوزير شاكر، إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية، مؤكدا نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعالة من جانب القيادة السياسية، في التغلب على التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأكد الدكتور شاكر، استعداد القطاع التام لتقديم المساعدات من خلال الدعم الفني في المجالات التي يحتاجها الجانب اليمني، وفقا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده، وبرامج التدريب المختلفة للكوادر اليمنية، موضحا أنّ إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء اليمني، إضافة إلى دعم التشريعات والتنظيمات المختلفة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

تعاون مصري يمني

وأشاد الدكتور أنور محمد كلشان، وزير الكهرباء والطاقة اليمني، بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها، معربا عن سعي بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر، والاستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة في إعمار اليمن، خاصة في مجال البنية التحتية والكهرباء، حيث يواجه اليمن حاليا تحديات كبيرة يتم العمل على تخطيها.

كما أشاد كلشان، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في جميع المجالات، معربا عن رغبته في الاستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في مجالات الطاقة المختلفة.