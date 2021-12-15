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وفاة الشاعر حسام جويلي عن عمر يناهز 46 عاما

كتب:

إلهام زيدان
03:34 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الشاعر حسام جويلي

الشاعر حسام جويلي

رحل منذ قليل الشاعر المصري حسام جويلي، أحد شعراء العامية، عن عمر ناهز 46 عاما.

وكتب جويلي العديد من القصائد بالعامية المصرية وصدر له ديوان واحد مطبوع هو "بعد الأنا برسول" الصادر عن دار إيزيس للنشر عام 2013، وكان يستعد لطرح ديوانه الجديد بعنوان "خلف شباك الطبيعة" عن دار روافد ليطرح في الدورة المُقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقها في يناير المُقبل.

وكان الراحل قد أطلق عام 2015 مبادرة شعرية من أجل ذوي الهمم بعنوان "شاور شعر" تستهدف تقديم أمسيات شعرية، عن طريق تعليم الصم والبكم إلقاء الشعر بلغة الإشارة وإنتاج كتب فنية بلغة الإشارة.

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