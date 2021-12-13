«ثقافة الطفل»: 50% تخفيضات على إصدارات الأطفال في معرض الكتاب 2022

تواصل قطاعات وزارة الثقافة، الاستعداد للدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، المقرر انطلاقه في الفترة من 26 يناير المقبل إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتخصص الوزارة في هذا العام قاعة لكتب الأطفال.

عروض فنية وفعاليات ثقافية للأطفال في معرض الكتاب

ويجهز المركز القومي لثقافة الطفل، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للمعرض بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، حيث يشارك المركز بنحو 30 عنوانا في المعرض المقبل، بجانب المعرض الدائم الموجود ضمن قطاعات وزارة الثقافة، وفي صالة عرض قطاعات الوزارة، وسيتم بيع الإصدارات من خلال صندوق التنمية الثقافية، وسيكون هناك تخفيض على كتب الأطفال بنسبة 50% لتشجيع الأطفال على شراء الكتب وقراءتها.

وقال محمد عبدالحافظ، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل في تصريحات لـ «الوطن»، «سيتم تقديم فعاليات ثقافية وفنية على مدار 11 يوما بالمعرض، وستضمن كل يوم 3 فقرات منها فقرة حفلة توقيع كتاب، وسيكون لدينا حفلات توقيع لنحو 11 كتابا، وفقرة ورش فنون تشكيلية بكل أنواعها، وورش لفن العرائس وفن التدوير وفقرة للعروض وتتضمن عروضا للساحر نبيل بركات والأراجوز، والعرائس رحمة محجوب، بالإضافة إلى مسرحية (أراجوز وأراجوزتا) تأليف سعيد حجاج وإخراج ناصر عبدالتواب، عرائس مؤمن ونس وديكور شادي قطامش، وموسيقى أحمد حمدي، وملابس فاطمة إبراهيم، وهي مسرحية عرائسية ويسهل تنقلها في الأماكن المختلفة.

وأكد أنه لأول مرة فى تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، قررت اللجنة الثقافية العليا لمعرض الكتاب، اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارها على الكاتب عبدالتواب يوسف، ومن المقرر تحتفي الدورة المقبلة بالكاتب من خلال عدد من الفعاليات.

وتستقبل هيئة الكتاب أعمال الراغبين في المشاركة في جائزة أفضل كتاب من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، وتقدم جوائز المعرض في 11 فرعًا منها تسعة للكبار «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35، هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

كما تقدم 6 جوائز أخرى، تمنح مناصفة بين هيئة الكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.

كما تتضمن الجوائز، جائزة أفضل ناشر مصري، مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في ختام معرض الكتاب في فبراير المقبل.