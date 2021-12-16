حالة الطقس اليوم 16-12-2021.. شديد البرودة ليلا وأمطار تمتد للقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، اليوم الخميس، طقسا مائلًا للبرودة خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا في أول الليل وشديد البرودة في آخره على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة اليوم، سقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20%» على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد مساءً للقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة 40%» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط حالته معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

وادي النطرون 17 11

طنطا 18 12

شبين الكوم 18 11

دمنهور 17 12

بلطيم 18 11

مطروح 10 10

السلوم 17 12

سيوة 17 05

بورسعيد 19 09

دمياط 19 12

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 12

العريش 20 12

رفح 19 12

رأس سدر 20 13

نخل 19 07

نويبع 21 17

طابا 19 12

كاترين 17 06

الطور 20 14

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 18 08

بني سويف 18 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 07

سوهاج 20 10

قنا 20 10

الأقصر 21 11

أسوان 22 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 11

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 28 12

أبو رماد 28 14

حلايب 27 13

رأس حدربة 27 14