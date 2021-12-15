كريم فهمى: السوشيال ميديا عملت للزهيد قيمة.. ورواد: كلامك في الجول

شن الفنان كريم فهمي هجومًا حادًا على منصات السوشيال ميديا، لتسببها في إشهار أشخاص لا يستحقون، على حد وصفه، ما أدى لتفاعل الجمهور مع هذا الهجوم، ورأوا أنه في محله.

كريم فهمي يهاجم السوشيال ميديا

وكتب الفنان كريم فهمي، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» قائلًا: «السوشيال ميديا عملت من الكومبارسات أبطال والتريند عمل للزهيد قيمة وساوت الجعر بالمحترم وبقينا في عصر مرعب خلي الرمم من كل فصيل تلم على بعض ويبانوا كتله، وهما في الواقع قش متراكم مسخبي ورا شاشه بتحمي شخصيتهم المريضة المهزوزة وبتديها ثقة على قفا ميتين أبونا».

وبمجرد نشر «كريم» لهذا المنشور، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، مؤكدين على كلامه، حيث أيّده أحدهم بقوله: «في الجون والنعمة ولا القاضية ممكن».

أعمال كريم فهمي

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها الفنان كريم فهمي، كانت فيلم ديدو الذي شارك فيه بجانب حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وهدى المفتي، ومحمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

أما على صعيد الدراما، فكانت آخر الأعمال الفنية التي قدمها مسلسل «ونحب تاني ليه»، الذي شارك في السباق الرمضاني لعام 2020، وشاركت فيه ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وإسلام جمال، وإيمان السيد، وعماد رشاد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وحقق هذا العمل نجاح كبير مع الجمهور بمجرد عرضه.

لكن الفنان كريم فهمي، غاب عن السباق الرمضاني لعام 2021، حيث تداولت أخبار تفيد بأنه تلقى عرضًا للمشاركة في مسلسل ضد الكسر للفنانة نيللي كريم.