كريم فهمي يكشف تفاصيل أزمته الصحية: فوجئت بجلطتين في الرئة

كشف الفنان كريم فهمي تفاصيل إصابته بجلطتين على الرئة خلال الفترة الماضية، والتي دخل على إثرها المستشفى، وذلك في أول ظهور له بعد تلك الوعكة الصحية من خلال برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة.

كريم فهمي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

وأشار كريم فهمي أن تلك الأزمة الصحية كانت مفاجئة له أكثر من شعوره بالتعب قائلًا: «الموضوع أكثر من أنه تعب هو خضة، أنا كنت داخل المستشفى على رجلي وكنت حاسس بشوية تعب بسيط، لقيتهم بيقولولي جلطتين على الرئة وهتدخل العناية المركزة».

كريم فهمي: كتبت قصة قريبة من حسن وبقلظ في طفولتي

وفي سياق آخر، تحدث «فهمي» عن كتابته الأفلام السينمائية في طفولته: «وأنا صغير في الابتدائي عملت قصة فيلم عن بنتين توأم ملتصقتين، واحدة طيبة وواحدة شريرة، وعملت كاست للفيلم، وبعد ما كبرت وكنت نسيت الموضوع وبدأت أشتغل على فيلم حسن وبقلظ افتكرت القصة، وقولت الموضوع دا كان عندي من زمان».

فهمي: تأثرت بفيلم «Honey I Shrunk the Kids» عند كتابة «ديدو»

أما عن كتابة فيلم ديدو أضاف: «وأنا صغير كنت بحب فيلم Honey I Shrunk the Kids، وكنت مرتبط بيه جدا، وكان بيتكلم برضة عن عقلة الإصبع، لما كبرت واشتغلت في الفن حبيت أكتب حاجة ليها علاقة بالفيلم فسبحان الله الواحد وهو صغير بيخزن الحاجة في دماغه وبيعملها فعلًا لما يكبر».

قصة فيلم ديدو وأبطاله

يذكر أن فيلم «ديدو» كان آخر الأعمال الفنية التي قدمها كريم فهمي، وتم طرحه في دور العرض السينمائية في شهر مايو الماضي، وشارك في بطولته بجوار «فهمي» كلا من هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، تأليف كريم فهمي، ومن إخراج عمرو صلاح.

فيلم ديدو تدور أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري بيومي فؤاد، ولكنه ينجح عن طريق اختراع جديد له من تحويلهم إلى عقلات الإصبع، ويقعوا في العديد من المغامرات الكوميدية.