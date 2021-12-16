حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء متقلب المزاج، إذا يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا، وفي الوقت ذاته يمكن يمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم لصحتك ولا تعط الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

القمر بمنزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك بتنظيم أفكارك ومشاعرك وتجنب الحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.