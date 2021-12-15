حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 15-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء اجتماعي، ويحب الموسيقى، كما أنه يتميز بأن لديه شخصية جذابة تلفت الأنظار، ورغم أن لديه عدد كبير من الأصدقاء فهو شخصية مزاجية بنسبة كبيرة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر.. ساعد نفسك على الاسترخاء وحاصر مصادر القلق.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.