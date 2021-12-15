حظك اليوم الأربعاء 15-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يتابع الكثيرون بشغف حظك اليوم بشكل يومي، وما تخبئه الأقدار وتظهره تحركات الأبراج والفلك، والتي يستطيع علماء الفلك اكتشافها وقراءتها، حتى وإن كانت على سبيل المزح والتفاؤل اليومي.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع جريدة «الوطن» في ضوء ما يقدمه من خدمات إخبارية يومية لقرائه، حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 15-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن توجه تركيزك اليوم نحو تنظيم أفكارك، ومراجعة خطواتك وحساباتك وميزانيتك ومصروفاتك.

حظك اليوم برج الحمل 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. قد تجد اليوم حلولا ناجعة، وقد تسلك سبل جديدة ومبتكرة إذا حافظت على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل فيكتوريا بيكهام، ويوافق تاريخ ميلادها 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 15-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهمة وللتأثير فيمن حولك.

حظك اليوم برج الثور 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل الحب وتحصل على الإعجاب بك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر.. ساعد نفسك على الاسترخاء وحاصر مصادر القلق.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 15-12-2021 على الصعيد المهني

يمدك الفلك بكل الإصرار واليوم مناسب لمباشرة نشاطات جديدة بحماس وهمة.

حظك اليوم برج السرطان 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على التأثير في الطرف الآخر، ويمكنك تغيير بعض الأفكار وتبدو مقنعا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 15-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، واليوم عليك أن تكون متحفظا ودقيقا في أقوالك وأن تبتعد عن الأضواء.

حظك اليوم برج الأسد 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم كن مستعدا للحوار بهدوء إذا أردت أن تقترب من الآخر وتعرف أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة رزان مغربي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 15-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على القيام بخيارات جيدة، وتبدو يقظ الذهن ملهما.

حظك اليوم برج العذراء 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

يمكنك أن تؤثر في الجنس الآخر وتميل أيضا نحو اكتساب معارف جديدة وقد تحصل على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة الهندية كارينا كابور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 15-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك اليوم تهتم بتنمية ما تملك، ويدفعك للبحث في كيفية تحقيق ذلك.

حظك اليوم برج الميزان 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان، وعليك أن تحترم حق الآخر إذا أردت أن يحالفك الحظ.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة الراحلة مديحة سالم، ويوافق تاريخ ميلادها 2 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 15-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل في قراراتك ووعودك واحترس من الغش ومن ضياع حقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك حساس وانفعالي وعليك اليوم أن تتحكم في ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 15-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة التي تسمح لك بإنجاز مهامك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج القوس 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس والمريخ في برجك يمنحانك طاقة عاطفية ووقتا مناسبا لتوطيد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 15-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالحيوية والنشاط وتستطيع أن تضيف لمسات مهمة، فقط اعمل في صمت وتجنب الفخر.

حظك اليوم برج الجدي 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويمدك ذلك بكل الطاقة العاطفية وتبدو ساحرا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 15-12-2021 على الصعيد المهني

قد تفرض عليك الظروف لقاءات جديدة، وعليك أن تحمي نفسك وتلزم الكتمان.

حظك اليوم برج الدلو 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. لا تدع الهموم تحرمك اليوم من الاستمتاع بوقتك مع من تحب ومع عائلتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 15-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. اليوم يدعمك القمر ويعدك ذلك بالسهولة واليسر على كل الأصعدة.

حظك اليوم برج الحوت 15-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين ممن تحب لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.