توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على القاهرة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من غدٍ الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، حتى السبت الموافق 18 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على الأنحاء كافة.

أماكن سقوط الأمطار

وقال خبراء الأرصاد، إنّ الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة 20%» على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد مساءً للقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة 40%» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

أما يوم الجمعة تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا قد تمتد إلى شمال الصعيد، وتتساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتنحسر فرص سقوط الأمطار يوم السبت لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 17 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.