12 شرطا لضم عمالة جمع المخلفات للمنظومة الجديدة: زي موحد وتدريب وفيش

وضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العمالة التي تجمع المخلفات من المساكن، تزامنًا مع بدء تطبيق منظومة المخلفات الجديدة، نظرًا لوصولهم إلى محل إقامة العميل وتعاملهم المباشر معه، إذ ألزم الجهاز الشركات العاملة في المنظومة بـ12 شرطًا حتى يتاح لهم الانضمام للمنظومة، وترصد «الوطن» الاشتراطات على النحو التالي:

الشروط الواجب توفرها في شركات النظافة

- التحري على جميع العاملين في المجمع السكنى والحصول على صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم «فيش وتشبيه»، ويشترط ألا يكون لهم أي سابقة في جرائم السرقة أو سوء السير والسلوك ويتم إعادة التحري عنهم مرة سنويا على الأكثر.

- إجراء كشف طبي شامل على جميع العاملين للتأكد من لياقتهم البدنية والصحية لأداء هذا النوع من الأعمال والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

- توفير العمالة اللازمة الأساسية والاحتياطية لأداء خدمات العمل المطلوب.

- إعداد وتنفيذ برامج التدريب اللازمة مع تقديم التوعية المستمرة للعاملين بمنظومة النظافة لتحقيق منظومة عمل آمنه مع مراعاة تطبيق تعليمات الأمن الصناعي للحد من الإصابات وحماية العاملين من مخاطر الحوادث.

- توفير زي موحد للعاملين بتم اعتماده من الجهاز موضح عليه اسم الشركة يتم استبداله كلما تلف.

- ضرورة أن تتأكد الشركة من خلال مشرفي الموقع من قيام جميع عماله بارتداء الملبس الموحد طبقا لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

- تقوم الشركة بتدريب العمالة والمشرفين لأداء هذه الخدمة وإمدادهم بالأدوات والملبس المناسب لأداء الخدمة طبقا لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

- تكون أيام العمل جميع أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

- تقديم ما يفيد أن جميع السائقين لديهم التراخيص والتصاريح والمهارات اللازمة.

- تدريب العمال على كيفية التعامل مع متلقي الخدمة بالاحترام الواجب وأداء العمل بما لا يزعج المواطنين.

- تلتزم الشركة عند تعيين العمال بأن لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولا تزيد عن 50 عامًا.

- تحديد مواعيد العمل على أن تكون ثماني ساعات يوميًا تحدد بدايتها ونهايتها من قبل الشركة المسؤولة عن العمال.