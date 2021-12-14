اعتماد جدول امتحانات النقل والشهادات المحلية في المنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات المحلية للفصل الدراسي الأول 2021-2022.

جدول مواعيد امتحانات شهادات النقل في المنيا

وقال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا لـ«لوطن»، إن جدول مواعيد الامتحانات الخاصة بشهادات النقل يبدأ يوم 15 يناير بالصف الرابع الابتدائي، وتنتهى يوم 15 فبراير بالتعليم الفني والمزدوج.

تجهيز لجان الامتحانات بالإجراءات الاحترازية

وأضاف الرشيدي، أن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول يبدأ بالصف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي والصم وضعاف السمع والأول والثاني الإعدادي مكفوفين والأول والثاني الثانوي الصم والنقل الابتدائي مكفوفين، بينما ينتهى في 2 فبراير بامتحانات التعليم الفنى والفني المزدوج، مؤكدا استعداد المديرية لامتحانات النقل وتجهيز اللجان والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مختلف لجان الامتحانات.

واستقبل محافظ المنيا، أمس الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمتابعة أنشطة مشروع «قرية متعلمة» والجاري تنفيذه في 481 مدرسة تعليم مجتمعي، تستهدف ما يزيد عن 11 ألف تلميذ، موزعين على 349 قرية في 9 مراكز بالمحافظة.

ضم الوفد: وكلير نيرنهاوزن، مسئول تنمية التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحمد شعبان، مدير مكتب رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة عزة شفيق، مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة، وسمير فاضل، نائب مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة، والدكتور مايكل كمال، مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا، ودنيا سليم، مدير مشروعات بالوكالة الأمريكية.